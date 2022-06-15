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Байден сообщил Зеленскому о предоставлении 1 млрд долларов военной помощи - Белый дом

Байден сообщил Зеленскому о предоставлении 1 млрд долларов военной помощи - Белый дом

Киев • УНН

 • 196613 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент США Джо Байден проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о предоставлении Соединенными Штатами еще 1 миллиарда долларов помощи по безопасности Украине. Об этом говорится в заявлении американского президента, которое в среду обнародовал Белый дом, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня утром я провел переговоры с президентом Зеленским, чтобы обсудить жестокую и продолжающуюся войну россии против Украины. Я подтвердил свою преданность тому, что Соединенные Штаты будут стоять на стороне Украины, когда она защищает ее демократию и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность перед лицом неспровоцированной российской агрессии“, - заявил Байден.

“Я проинформировал президента Зеленского, что Соединенные Штаты предоставляют Украине еще 1 миллиард долларов безопасности, включая дополнительную артиллерию и вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, которые необходимы украинцам для поддержки оборонных операций на Донбассе”, — говорится в заявлении.

Детали

Байден сообщил, что он с Зеленским также обсудили сегодня усилия по координации дополнительной международной поддержки украинских вооруженных сил в рамках формата “Рамштайн”.

Также по словам американского президента, США также остаются преданными поддержке украинского народа.

“Сегодня я также объявляю о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи в размере 225 миллионов долларов, чтобы помочь людям в Украине, в том числе путем поставки безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств и медицинской помощи, еды, жилья и наличные деньги для семей, чтобы приобрести вещи первой необходимости”, — говорится в заявлении.

Ранее

Как писал УНН, СМИ стало известно, что в среду Белый дом объявит о новой военной помощи для Украины на сумму около 1 миллиарда долларов, которая будет включать противокорабельные ракетные системы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.

Напомним

Десятки министров обороны стран НАТО и других стран мира собрались в среду в Брюсселе для обсуждения поставок оружия Украине на фоне того, как Киев призывает к значительному увеличению поставок вооружений, чтобы помочь сдерживать российские войска на востоке Украины.

Встреча министров обороны НАТО проводится под руководством министра обороны США Ллойда Остина. Группа из почти 50 стран собирается в третий раз для обсуждения и координации помощи Украине. Предыдущая встреча состоялась на авиабазе Рамштайн в апреле.

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