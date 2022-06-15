Германия передаст РСЗО, Словакия – вертолеты, еще три страны – артиллерию: Пентагон по итогам «Рамштайна-3»
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об основных пакетах помощи, которые обявили сегодня министры стран-партнеров по итогам третьей встречи в формате «Рамштайн», передает корреспондент УНН.
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«Многие страны срочно поставляют Украине системы и боеприпасы. Другие друзья взяли на себя новые обязательства по подготовке сил Украины и поддержанию ее военных систем», - сказал глава Пентагона.
Детали
По его словам, таких стран слишком много, но он очертил основные объявления сегодняшнего заседания.
«Я хочу поблагодарить Германию, которая сегодня объявила, что предоставит Украине три системы залпового огня и управляемые боеприпасы для РСЗО. Мы работаем плечом к плечу как с Великобританией, так и теперь с Германией, развивая потенциал Украины в области дальнего огня», - заявил Остин.
Он отметил, что эти усилия также основываются на передаче США систем HIMARS.
«Позвольте мне также поблагодарить Словакию, которая объявила о значительном пожертвовании вертолетов серии Ми и срочно необходимых ракетных боеприпасов. Мы также обсудили важные новые артиллерийские пожертвования от многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды», - добавил министр.
Ранее
Джо Байден объявил о пакете новой военной помощи на 1 млрд долларов на закупку артиллерии, противокорабельных ракет и другого вооружения для Украины.
1 млрд помощи США будет включать:
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- 18 единиц 155-мм гаубиц;
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- 36 тыс 155-мм снарядов;
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- 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
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- дополнительные снаряды к HIMARS;
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- 4 автомобиля для ремонта техники;
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- 2 системы береговой охраны с ракетами «Гарпун»;
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- тысячи защищенных радиостанций;
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- тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.
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