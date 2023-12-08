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medvedev-zayavil-chto-ugroza-voini-mezhdu-rf-i-nato-kak-nikogda-realna

медведев заявил, что угроза войны между рф и НАТО как никогда реальна

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 11:31  •  22410 просмотра

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Дмитрий медведев утверждает, что риск войны между россией и НАТО, которая может перерасти в Третью мировую войну, является самым высоким со времен Карибского кризиса. Он раскритиковал США за поддержку Украины и назвал ее "примитивным шантажом"

Заместитель председатель совбеза рф дмитрий медведев вновь заявил, что угроза столкновения россии с НАТО и начала третьей мировой войны еще "никогда не была такой реальной". Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальной угроза прямого столкновения россии и НАТО с переходом в третью мировую,

- говорится в сообщении.

Детали

В своем посте он назвал Украину "второстепенным государством, которое находится в стадии распада". А желание президента США Джо Байдена помочь украинцам противостоять украинцам противостоять агрессии россии назвал "примитивным шантажом", чтобы "любой ценой продолжить бизнес на войне".

медведев также написал, что "разные американские президенты в самые разные времена" якобы угрожали начать войну с россией.

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

Политика
медведєв заявив, що загроза війни між рф та НАТО як ніколи реальна
Medvedev says the threat of war between Russia and NATO is more real than ever
Новости по теме

медведев заявил, что угроза войны между рф и НАТО как никогда реальна

Дмитрий медведев утверждает, что риск войны между россией и НАТО, которая может перерасти в Третью мировую войну, является самым высоким со времен Карибского кризиса. Он раскритиковал США за поддержку Украины и назвал ее "примитивным шантажом"

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