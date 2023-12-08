медведев заявил, что угроза войны между рф и НАТО как никогда реальна

Заместитель председатель совбеза рф дмитрий медведев вновь заявил, что угроза столкновения россии с НАТО и начала третьей мировой войны еще "никогда не была такой реальной". Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальной угроза прямого столкновения россии и НАТО с переходом в третью мировую, - говорится в сообщении.

Детали

В своем посте он назвал Украину "второстепенным государством, которое находится в стадии распада". А желание президента США Джо Байдена помочь украинцам противостоять украинцам противостоять агрессии россии назвал "примитивным шантажом", чтобы "любой ценой продолжить бизнес на войне".

медведев также написал, что "разные американские президенты в самые разные времена" якобы угрожали начать войну с россией.

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