медведев поздравил россиян с 23 февраля: назвал "правильным" решение о вторжении рф в Украину
Киев • УНН
Заместитель председателя совета безопасности рф медведев заявил, что решение о "спецоперации" в Украине было единственным верным. Он утверждает, что "враг будет уничтожен", а победа рф уже близка.
Решение российских властей начать так называемую "специальную военную операцию" в Украине было "верным". Об этом, поздравляя в своем Telegram-канале жителей страны-агрессора с "днем защитника отечества", написал заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, информирует УНН.
Детали
По его словам, на этот шаг рф пришлось пойти, когда россия окончательно прошла "точку невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом".
"И оставался единственный путь, чтобы защитить нашу родину и ее граждан, отбросить противника от своих границ", - отметил российский политик.
По его мнению время показало, что "это трудное решение было единственным верным и возможным".
российский народ сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех уголков мира. Война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно. Но ее результат уже очень близок. Враг будет уничтожен. Правда победит
Напомним
российские оккупанты готовятся к "провокациям" со стороны Сил обороны Украины в так называемый "день защитника отечества" 23 февраля и в годовщину начала полномасштабной войны рф против Украины, 24 февраля. Об этом информирует военно-партизанское движение "АТЕШ".
«Новые регионы» могут вскоре присоединиться к россии: медведев15.12.24, 01:56 • 43786 просмотров