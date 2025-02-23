медведев поздравил россиян с 23 февраля: назвал "правильным" решение о вторжении рф в Украину

Решение российских властей начать так называемую "специальную военную операцию" в Украине было "верным". Об этом, поздравляя в своем Telegram-канале жителей страны-агрессора с "днем защитника отечества", написал заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, информирует УНН.

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По его словам, на этот шаг рф пришлось пойти, когда россия окончательно прошла "точку невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом".

"И оставался единственный путь, чтобы защитить нашу родину и ее граждан, отбросить противника от своих границ", - отметил российский политик.

По его мнению время показало, что "это трудное решение было единственным верным и возможным".

российский народ сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех уголков мира. Война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно. Но ее результат уже очень близок. Враг будет уничтожен. Правда победит