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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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медведев поздравил россиян с 23 февраля: назвал "правильным" решение о вторжении рф в Украину

Киев  •  УНН

 • 2435 просмотра

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Заместитель председателя совета безопасности рф медведев заявил, что решение о "спецоперации" в Украине было единственным верным. Он утверждает, что "враг будет уничтожен", а победа рф уже близка.

Решение российских властей начать так называемую "специальную военную операцию" в Украине было "верным". Об этом, поздравляя в своем Telegram-канале жителей страны-агрессора с "днем защитника отечества", написал заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, информирует УНН.

Детали

По его словам, на этот шаг рф пришлось пойти, когда россия окончательно прошла "точку невозврата в противостоянии с так называемым коллективным Западом".

"И оставался единственный путь, чтобы защитить нашу родину и ее граждан, отбросить противника от своих границ", - отметил российский политик.

По его мнению время показало, что "это трудное решение было единственным верным и возможным".

российский народ сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, которого накачивали оружием и деньгами со всех уголков мира. Война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно. Но ее результат уже очень близок. Враг будет уничтожен. Правда победит

- подчеркнул медведев.

Напомним

российские оккупанты готовятся к "провокациям" со стороны Сил обороны Украины в так называемый "день защитника отечества" 23 февраля и в годовщину начала полномасштабной войны рф против Украины, 24 февраля. Об этом информирует военно-партизанское движение "АТЕШ".

«Новые регионы» могут вскоре присоединиться к россии: медведев15.12.24, 01:56 • 43786 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
ukrainaУкраина

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