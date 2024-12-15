«Новые регионы» могут вскоре присоединиться к россии: медведев

заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев предположил, что в составе россии вскоре появятся новые регионы. Об этом сообщает N-TV, передает УНН.

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Отмечается, что дмитрий медведев во время выступления на съезде кремлевской партии "единая россия" заявил, что россия может вскоре аннексировать новые регионы других государств.

Относительно оккупации территорий на востоке и юге Украины российский экс-президент сказал, что "этот опыт может пригодиться".

Нужно сделать так, чтобы потенциал этих регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - ИФ) был реализован в полной мере. Будем заниматься этим в рамках Народной программы, в которую включен раздел "Развитие новых регионов". Кстати, этот опыт может быть востребован и в дальнейшем в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие к нам регионы. Ведь это возможно