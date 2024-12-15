«Новые регионы» могут вскоре присоединиться к россии: медведев

ukenru
Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 73200 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 127641 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 184142 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 150426 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 168904 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 139650 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 138662 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 137367 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 136017 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 204059 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
166 боевых столкновений с начала суток: где горячее всего на фронте

166 боевых столкновений с начала суток: где горячее всего на фронте

 • 25537 просмотра
Сегодня на фронте погиб летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил

Сегодня на фронте погиб летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил

 • 20804 просмотра
В Киеве предлагают демонтировать памятник Булгакову и мемориальную доску Чайковскому

В Киеве предлагают демонтировать памятник Булгакову и мемориальную доску Чайковскому

 • 20295 просмотра
На Николаевщине вражеский дрон атаковал авто «Укрпочты» в Николаевской области

На Николаевщине вражеский дрон атаковал авто «Укрпочты» в Николаевской области

 • 18396 просмотра
Цены на картофель в Украине снова растут

Цены на картофель в Украине снова растут

 • 18331 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 102772 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 109390 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 129089 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 127909 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 184151 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 82935 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 94280 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 101106 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 100079 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 99668 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

«Новые регионы» могут вскоре присоединиться к россии: медведев

«Новые регионы» могут вскоре присоединиться к россии: медведев

Киев  •  УНН

 • 2362 просмотра

Read in English

заместитель председателя Совета безопасности рф медведев заявил о возможном расширении территории россии за счет "новых регионов". Он отметил, что опыт аннексии украинских территорий "может пригодиться".

заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев предположил, что в составе россии вскоре появятся новые регионы. Об этом сообщает N-TV, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дмитрий медведев во время выступления на съезде кремлевской партии "единая россия" заявил, что россия может вскоре аннексировать новые регионы других государств.

Относительно оккупации территорий на востоке и юге Украины российский экс-президент сказал, что "этот опыт может пригодиться".

Нужно сделать так, чтобы потенциал этих регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - ИФ) был реализован в полной мере. Будем заниматься этим в рамках Народной программы, в которую включен раздел "Развитие новых регионов". Кстати, этот опыт может быть востребован и в дальнейшем в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие к нам регионы. Ведь это возможно

- сказал медведев.

По информации N-TV, какие именно "новые регионы" имел в виду дмитрий медведев осталось непонятным.

Напомним

путин подписал указ о "присоединении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав Южного военного округа россии.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
ukrainaУкраина