медведєв привітав росіян з 23 лютого: назвав "правильним" рішення про вторгнення рф в Україну

Рішення російської влади розпочати так звану "спеціальну воєнну операцію" в Україні було "вірним". Про це, вітаючи у своєму Telegram-каналі жителів країни-агресорки з "днем захисника вітчизни", написав заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, інформує УНН.

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За його словами, на цей крок рф довелося піти, коли росія остаточно пройшла "точку неповернення в протистоянні з так званим колективним Заходом".

"І залишався єдиний шлях, щоб захистити нашу батьківщину та її громадян, відкинути супротивника від своїх кордонів", - зазначив російський політик.

На його думку час показав, що "це важке рішення було єдиним вірним та можливим".

російський народ згуртувався і вистояв у боротьбі з цинічним та жорстоким ворогом, якого накачували зброєю та грошима з усіх куточків світу. Війна з неонацизмом та його поплічниками ще не завершена остаточно. Але її результат вже дуже близький. Ворога буде знищено. Правда переможе - наголосив медведєв.

Нагадаємо

російські окупанти готуються до "провокацій" з боку Сил оборони України в так званий "день захисника вітчизни" 23 лютого та у річницю початку повномасштабної війни рф проти України, 24 лютого. Про це інформує військово-партизанський рух "АТЕШ".

"Нові регіони" можуть незабаром приєднатися до росії : медведєв