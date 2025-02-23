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15 березня, 19:03 • 120189 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181015 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145729 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137591 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116693 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107560 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102904 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140463 перегляди

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медведєв привітав росіян з 23 лютого: назвав "правильним" рішення про вторгнення рф в Україну

медведєв привітав росіян з 23 лютого: назвав "правильним" рішення про вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

 • 28653 перегляди

Заступник голови ради безпеки рф медведєв заявив, що рішення про "спецоперацію" в Україні було єдиним вірним. Він стверджує, що "ворога буде знищено", а перемога рф вже близька.

Рішення російської влади розпочати так звану "спеціальну воєнну операцію" в Україні було "вірним". Про це, вітаючи у своєму Telegram-каналі жителів країни-агресорки з "днем захисника вітчизни", написав заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв, інформує УНН.

Деталі

За його словами, на цей крок рф довелося піти, коли росія остаточно пройшла "точку неповернення в протистоянні з так званим колективним Заходом".

"І залишався єдиний шлях, щоб захистити нашу батьківщину та її громадян, відкинути супротивника від своїх кордонів", - зазначив російський політик.

На його думку час показав, що "це важке рішення було єдиним вірним та можливим".

російський народ згуртувався і вистояв у боротьбі з цинічним та жорстоким ворогом, якого накачували зброєю та грошима з усіх куточків світу. Війна з неонацизмом та його поплічниками ще не завершена остаточно. Але її результат вже дуже близький. Ворога буде знищено. Правда переможе

- наголосив медведєв.

Нагадаємо

російські окупанти готуються до "провокацій" з боку Сил оборони України в так званий "день захисника вітчизни" 23 лютого та у річницю початку повномасштабної війни рф проти України, 24 лютого. Про це інформує військово-партизанський рух "АТЕШ".

"Нові регіони" можуть незабаром приєднатися до росії : медведєв15.12.24, 01:56 • 43961 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
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