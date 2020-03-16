Медик рассказал о самых простых способах профилактики вирусных заболеваний
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Для профилактики вырусних заболеваний можно пользоваться обычным мылом. Об этом в эфире УНН сказал доктор медицинских наук, декан медфакультета Национального университета имени Богомольца Сергей Сова, передает корреспондент УНН.
"При наличии обычного мыла, можно пользоваться обычным. Если задекларировано, что мыло оказывает бактерицидное действие - нужно понимать, что лежит в основе того бактерицидного действия. Потому что частое мытье именно бактерицидным мылом может нарушать микрофлору кожи, которая является тем защитным слоем, который формируется сальными железами, местным кожным иммунитетом, то есть, его можно смыть и уничтожить частым мытьем. Особенно, если в состав моющих средств входят бактерицидные вещества", - рассказал Сова.
Он добавил, что в качестве профилактики можно также полоскать горло солевым раствором, ведь вирусы, и коронавирус частности, не устойчивы и к средствам, и к гипотоническому раствору натрия хлорида - 0,01%. То есть, промывая ротовую полость и нос солевым раствором - можно уничтожить вирус, который может в них находится. Для этого, раствор должен быть чуть соленый на вкус.
Напомним, Госпродпотребслужба назвала пять основных действий для предотвращения коронавируса.