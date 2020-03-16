Медик рассказал о самых простых способах профилактики вирусных заболеваний

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100603 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103824 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105853 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104827 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113507 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100887 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105337 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106667 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131578 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130452 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Медик рассказал о самых простых способах профилактики вирусных заболеваний

Медик рассказал о самых простых способах профилактики вирусных заболеваний

Киев  •  УНН

 • 38806 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Для профилактики вырусних заболеваний можно пользоваться обычным мылом. Об этом в эфире УНН сказал доктор медицинских наук, декан медфакультета Национального университета имени Богомольца Сергей Сова, передает корреспондент УНН.

"При наличии обычного мыла, можно пользоваться обычным. Если задекларировано, что мыло оказывает бактерицидное действие - нужно понимать, что лежит в основе того бактерицидного действия. Потому что частое мытье именно бактерицидным мылом может нарушать микрофлору кожи, которая является тем защитным слоем, который формируется сальными железами, местным кожным иммунитетом, то есть, его можно смыть и уничтожить частым мытьем. Особенно, если в состав моющих средств входят бактерицидные вещества", - рассказал Сова.

Он добавил, что в качестве профилактики можно также полоскать горло солевым раствором, ведь вирусы, и коронавирус частности, не устойчивы и к средствам, и к гипотоническому раствору натрия хлорида - 0,01%. То есть, промывая ротовую полость и нос солевым раствором - можно уничтожить вирус, который может в них находится. Для этого, раствор должен быть чуть соленый на вкус.

Напомним, Госпродпотребслужба назвала пять основных действий для предотвращения коронавируса.

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