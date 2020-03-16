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Держпродспоживслужба назвала п’ять основних дій для запобігання коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Українцям нагадали основні дії для запобігання зараження коронавірусом, зокрема, самоізоляція, візуальний огляд працівників та респіраторна гігієна. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу начальник ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, передає кореспондент УНН.

“Що стосується алгоритму дій, якщо людина захворіла треба викликати лікаря додому. Далі є сім лікарень, які проводять відповідну лабораторні дослідження і визначають подальший остаточний діагноз. Але є п’ять основних речей і алгоритм дій”, — сказав Рубан.

За його словами варто дотримуватися такого алгоритму дій:

1. Самоізоляція. При ознаках хвороби треба викликати лікаря для встановлення діагнозу;
2. Запровадити візуальний огляд працівників, які приходять на роботу,
3. Не перебувати у місцях великого скупчення людей,
4. Не вживати продукти, які не піддавалися термічній обробці,
5. Респіраторна гігієна — миття рук, дезінфекція.

Нагадаємо, лікар-епідеміолог, начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ексклюзивному інтерв’ю УНН в рамках проекту “Зберігайте спокій!” розповів, що маски допомагають знизити ризик інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

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