Госпродпотребслужба назвала пять основных действий для предотвращения коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99369 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103099 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105168 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104208 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112745 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100690 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105199 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106631 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131554 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Госпродпотребслужба назвала пять основных действий для предотвращения коронавируса

Госпродпотребслужба назвала пять основных действий для предотвращения коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15567 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинцам напомнили основные действия для предотвращения заражения коронавирусом, в частности, самоизоляция, визуальный осмотр работников и респираторная гигиена. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает корреспондент УНН.

"Что касается алгоритма действий, если человек заболел надо вызвать врача на дом. Далее семь больниц, которые проводят соответствующие лабораторные исследования и определяют дальнейший окончательный диагноз. Но есть пять основных вещей и алгоритм действий", - сказал Рубан.

По его словам стоит придерживаться такого алгоритма действий:

1. Самоизоляция. При признаках болезни нужно вызвать врача для установления диагноза;
2. Ввести визуальный осмотр работников, которые приходят на работу,
3. Не находиться в местах большого скопления людей,
4. Не употреблять продукты, которые не подвергались термической обработке,
5. Респираторная гигиена - мытье рук, дезинфекция.

Напомним, врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью УНН в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!" рассказал, что маски помогают снизить риск инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

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