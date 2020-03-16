Госпродпотребслужба назвала пять основных действий для предотвращения коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинцам напомнили основные действия для предотвращения заражения коронавирусом, в частности, самоизоляция, визуальный осмотр работников и респираторная гигиена. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает корреспондент УНН.
"Что касается алгоритма действий, если человек заболел надо вызвать врача на дом. Далее семь больниц, которые проводят соответствующие лабораторные исследования и определяют дальнейший окончательный диагноз. Но есть пять основных вещей и алгоритм действий", - сказал Рубан.
По его словам стоит придерживаться такого алгоритма действий:
1. Самоизоляция. При признаках болезни нужно вызвать врача для установления диагноза;
2. Ввести визуальный осмотр работников, которые приходят на работу,
3. Не находиться в местах большого скопления людей,
4. Не употреблять продукты, которые не подвергались термической обработке,
5. Респираторная гигиена - мытье рук, дезинфекция.
Напомним, врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью УНН в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!" рассказал, что маски помогают снизить риск инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.