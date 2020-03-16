Медик розповів про найпростіші способи профілактики вірусних захворювань
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Для профілактики вырусних захворювань можна користуватись звичайним милом. Про це в ефірі УНН сказав доктор медичних наук, декан медфакультету Національного університету імені Богомольця Сергій Сова, передає кореспондент УНН.
"При наявності звичайного мила, можна користуватись звичайним. Якщо задекларовано, що мило має бактерицидну дію – потрібно розуміти, що лежить в основі тієї бактерицидної дії. Тому що часте миття саме бактерицидним милом може порушувати мікрофлору шкіри, яка є тим захисним шаром, який формується сальними залозами, місцевим шкірним імунітетом, тобто, його можна змити і знищити частим миттям. Особливо, якщо в склад миючих засобів входять бактерицидні речовини", - розповів Сова.
Він додав, що в якості профілактики можна також полоскати горло сольовим розчином, адже віруси, і коронавірус зокрема, не стійкі і до дезінфікуючих засобів, і до гіпотонічного розчину натрію хлориду – 0,01%. Тобто, промиваючи ротову порожнину та ніс сольовим розчином – можна знищити вірус, який може в них знаходиться. Для цього, розчин має бути ледь солоний на смак.
Нагадаємо, Держпродспоживслужба назвала п’ять основних дій для запобігання коронавірусу.