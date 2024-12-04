Mcdonald's тестирует завтраки в Виннице: появятся ли они в других городах?
Киев • УНН
Mcdonald's начал тестирование утреннего меню в ресторанах Винницы из-за наличия различных каналов продаж. В случае успеха компания планирует расширить завтраки на другие города Украины.
Mcdonald's начал тестирование долгожданного утреннего меню в ресторанах Винницы. Теперь жители города могут попробовать завтраки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mcdonald's.
Причина выбора Винницы для теста — наличие нескольких ресторанов с разными каналами продаж, что позволяет оптимально проверить новый продукт.
Планируется ли запуск в других городах?
Mcdonald's надеется, что тест пройдет успешно, и в ближайшее время завтраки станут доступны в других городах.
Тестирование поможет оценить возможности масштабирования завтраков и проверить готовность к постоянному внедрению меню и в других областях Украины.
Напомним
Mcdonald's сообщил о самом большом падении продаж со времен пандемии. Это произошло из-за слабого спроса во Франции, Великобритании, на Ближнем Востоке и в Китае.