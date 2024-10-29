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McDonald's зафіксував найбільше падіння продажів з часів пандемії

Київ • УНН

 • 17225 перегляди

McDonald's повідомив про зниження глобальних продажів на 1,5% у третьому кварталі через слабкий попит на ключових ринках. Це друге поспіль квартальне падіння з часів Covid-19 у 2020 році.

McDonald's зафіксував найбільше падіння продажів з часів пандемії

McDonald’s повідомив про друге поспіль зниження продажів у третьому кварталі через слабкий попит у Франції, Великій Британії, на Близькому Сході та в Китаї. Глобальні продажі знизилися на 1,5%, перевищивши прогнози аналітиків. Пише УНН з посиланням на Financial Times.

У третьому кварталі McDonald’s зазнав другого поспіль зниження продажів через слабкий споживчий попит на таких міжнародних ринках, як Франція, Британія, Близький Схід і Китай. У вівторок мережа ресторанів швидкого харчування повідомила, що глобальні порівняльні продажі скоротилися на 1,5% в річному вимірі, перевищивши прогноз аналітиків Visible Alpha, які очікували зниження на 0,6%.

Це перше послідовне падіння продажів McDonald’s з часів пандемії Covid-19 у 2020 році, після зниження на 1% у другому кварталі, коли мережа намагається повернути клієнтів, особливо домогосподарства з низьким рівнем доходу, які постраждали від тривалої продовольчої інфляції. Виручка за третій квартал зросла на 3% і досягла 6,9 млрд доларів, перевищивши очікування у 6,8 млрд доларів, але чистий прибуток знизився на 3% до 2,26 млрд доларів, що трохи не дотягнуло до прогнозу у 2,3 млрд доларів.

 "Ми й надалі зосереджуватимемося на наданні безпрецедентного досвіду з простою, повсякденною цінністю та доступністю, на яку наші споживачі можуть розраховувати, оскільки вони продовжують уважно ставитися до своїх витрат", - сказав генеральний директор Кріс Кемпчинський.

З метою залучення американських клієнтів, яких не задовольняє зростання цін на бургери, картоплю фрі та напої, McDonald’s продовжила літню акцію на харчування за 5 доларів. Рекламна кампанія демонструє позитивний ефект: порівняльні продажі у приблизно 13 500 американських ресторанах McDonald’s відновилися після падіння у другому кварталі, піднявшись на 0,3%.

На міжнародних ринках, де McDonald’s керує ресторанами і працює за франшизою, порівняльні продажі знизилися на 2,1%, головним чином через Францію і Великобританію. На ліцензійних міжнародних ринках продажі знизилися на 3,5%.

McDonald’s відзначає, що війна на Близькому Сході та падіння продажів у Китаї негативно позначилися на показниках, хоча бізнес компанії в Латинській Америці продовжує зростати. 

Нагадаємо 

Минулого тижня, акції McDonald's показали падіння на 9% після повідомлень про спалах кишкової палички у США.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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