McDonald's зафиксировал самое большое падение продаж со времен пандемии

ukenru
Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 42138 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 95622 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 69488 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 103331 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 115043 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 128175 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 129596 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
28 октября 2024, 14:39 • 126995 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 115828 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 148599 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Где ожидать туман и дождь: прогноз погоды на сегодня

Где ожидать туман и дождь: прогноз погоды на сегодня

06:13 • 27334 просмотра
Ночная атака рф: в Киеве возросло количество пострадавших, в Кривом Роге завершены спасательные работы

Ночная атака рф: в Киеве возросло количество пострадавших, в Кривом Роге завершены спасательные работы

06:55 • 20031 просмотра
Южная Корея отправляет делегацию в Украину из-за войск КНДР в россии

Южная Корея отправляет делегацию в Украину из-за войск КНДР в россии

07:17 • 21772 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 107958 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 75585 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 95627 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 75585 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 103331 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 107958 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 148599 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Как увидеть зомби: инструкция

Как увидеть зомби: инструкция

14:03 • 12463 просмотра
В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

13:20 • 16361 просмотра
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

28 октября 2024, 14:53 • 105217 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

28 октября 2024, 13:01 • 110791 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

28 октября 2024, 12:17 • 111901 просмотра
Актуальное
McDonald's зафиксировал самое большое падение продаж со времен пандемии

McDonald's зафиксировал самое большое падение продаж со времен пандемии

Киев  •  УНН

15:10 • 3232 просмотра

Read in English

McDonald's сообщил о снижении глобальных продаж на 1,5% в третьем квартале из-за слабого спроса на ключевых рынках. Это второе подряд квартальное падение со времен Covid-19 в 2020 году.

McDonald's сообщил о втором подряд снижении продаж в третьем квартале из-за слабого спроса во Франции, Великобритании, на Ближнем Востоке и в Китае. Глобальные продажи снизились на 1,5%, превысив прогнозы аналитиков. Пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

В третьем квартале McDonald's потерпел второе подряд снижение продаж из-за слабого потребительского спроса на таких международных рынках, как Франция, Британия, Ближний Восток и Китай. Во вторник сеть ресторанов быстрого питания сообщила, что глобальные сравнительные продажи сократились на 1,5% в годовом измерении, превысив прогноз аналитиков Visible Alpha, которые ожидали снижения на 0,6%.

Это первое последовательное падение продаж McDonald's со времен пандемии Covid-19 в 2020 году, после снижения на 1% во втором квартале, когда сеть пытается вернуть клиентов, особенно домохозяйства с низким уровнем дохода, которые пострадали от длительной продовольственной инфляции. Выручка за третий квартал выросла на 3% и достигла 6,9 млрд долларов, превысив ожидания в 6,8 млрд долларов, но чистая прибыль снизилась на 3% до 2,26 млрд долларов, что немного не дотянуло до прогноза в 2,3 млрд долларов.

 «Мы и в дальнейшем будем сосредотачиваться на предоставлении беспрецедентного опыта с простой, повседневной ценностью и доступностью, на которую наши потребители могут рассчитывать, поскольку они продолжают внимательно относиться к своим расходам», - сказал генеральный директор Крис Кемпчинский.

С целью привлечения американских клиентов, которых не удовлетворяет рост цен на бургеры, картофель фри и напитки, McDonald's продолжила летнюю акцию на питание за 5 долларов. Рекламная кампания демонстрирует положительный эффект: сравнительные продажи в примерно 13 500 американских ресторанах McDonald's восстановились после падения во втором квартале, поднявшись на 0,3%.

На международных рынках, где McDonald's управляет ресторанами и работает по франшизе, сравнительные продажи снизились на 2,1%, главным образом из-за Франции и Великобритании. На лицензионных международных рынках продажи снизились на 3,5%.

McDonald's отмечает, что война на Ближнем Востоке и падение продаж в Китае негативно сказались на показателях, хотя бизнес компании в Латинской Америке продолжает расти. 

Напомним 

На прошлой неделе, акции McDonald's показали падение на 9% после сообщений о вспышке кишечной палочки в США.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Новости Мира
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
kitaiКитай