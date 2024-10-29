McDonald's зафиксировал самое большое падение продаж со времен пандемии
Киев • УНН
McDonald's сообщил о снижении глобальных продаж на 1,5% в третьем квартале из-за слабого спроса на ключевых рынках. Это второе подряд квартальное падение со времен Covid-19 в 2020 году.
McDonald's сообщил о втором подряд снижении продаж в третьем квартале из-за слабого спроса во Франции, Великобритании, на Ближнем Востоке и в Китае. Глобальные продажи снизились на 1,5%, превысив прогнозы аналитиков. Пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
В третьем квартале McDonald's потерпел второе подряд снижение продаж из-за слабого потребительского спроса на таких международных рынках, как Франция, Британия, Ближний Восток и Китай. Во вторник сеть ресторанов быстрого питания сообщила, что глобальные сравнительные продажи сократились на 1,5% в годовом измерении, превысив прогноз аналитиков Visible Alpha, которые ожидали снижения на 0,6%.
Это первое последовательное падение продаж McDonald's со времен пандемии Covid-19 в 2020 году, после снижения на 1% во втором квартале, когда сеть пытается вернуть клиентов, особенно домохозяйства с низким уровнем дохода, которые пострадали от длительной продовольственной инфляции. Выручка за третий квартал выросла на 3% и достигла 6,9 млрд долларов, превысив ожидания в 6,8 млрд долларов, но чистая прибыль снизилась на 3% до 2,26 млрд долларов, что немного не дотянуло до прогноза в 2,3 млрд долларов.
«Мы и в дальнейшем будем сосредотачиваться на предоставлении беспрецедентного опыта с простой, повседневной ценностью и доступностью, на которую наши потребители могут рассчитывать, поскольку они продолжают внимательно относиться к своим расходам», - сказал генеральный директор Крис Кемпчинский.
С целью привлечения американских клиентов, которых не удовлетворяет рост цен на бургеры, картофель фри и напитки, McDonald's продолжила летнюю акцию на питание за 5 долларов. Рекламная кампания демонстрирует положительный эффект: сравнительные продажи в примерно 13 500 американских ресторанах McDonald's восстановились после падения во втором квартале, поднявшись на 0,3%.
На международных рынках, где McDonald's управляет ресторанами и работает по франшизе, сравнительные продажи снизились на 2,1%, главным образом из-за Франции и Великобритании. На лицензионных международных рынках продажи снизились на 3,5%.
McDonald's отмечает, что война на Ближнем Востоке и падение продаж в Китае негативно сказались на показателях, хотя бизнес компании в Латинской Америке продолжает расти.
Напомним
На прошлой неделе, акции McDonald's показали падение на 9% после сообщений о вспышке кишечной палочки в США.