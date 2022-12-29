"Почти за тысячу километров от россии": в Ивано-Франковской области ракета прилетела прямо в дом - ОП

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"Утро, село в Ивано-Франковской области, почти в тысяче километров от россии. Прилетает ракета прямиком в дом, чудом не взрывается. Цинизма россиян нет предела", - написал Тимошенко.

Ранее

В Ивано-Франковской были слышны звуки взрывов.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.