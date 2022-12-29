"Майже за тисячу кілометрів від росії": на Івано-Франківщині ракета прилетіла прямо у будинок - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Івано-Франківщині ворожа ракета влучила прямо у будинок. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграм, пише УНН.
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"Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж", - написав Тимошенко.
Раніше
В Івано-Франківській було чутно звуки вибухів.
Доповнення
29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.