На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів - офіційної інформації немає

Цитата

«В Івано-Франківській області чутно звуки вибухів», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.

У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.