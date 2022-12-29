На Івано-Франківщині чутно звуки вибухів - офіційної інформації немає
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Івано-Франківській чутно звуки вибухів. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
Цитата
«В Івано-Франківській області чутно звуки вибухів», - йдеться в повідомленні.
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29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.