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14:16 • 15381 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 36010 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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13:04 • 68740 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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12:17 • 58856 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 107581 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134072 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 122360 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135839 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117324 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131651 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов - официальной информации нет

В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов - официальной информации нет

Киев • УНН

 • 356597 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Ивано-Франковской j,kfcnb слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Общественное, передает УНН.

Цитата

«В Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

В Киеве работает ПВО, как и в Киевской области и других.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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