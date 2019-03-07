Почти треть работников МВД - женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В системе МВД почти треть работников составляют женщины. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает УНН.
"На сегодняшний день в системе МВД Украины работает 24,5% женщин - более 70 тысяч женщин ежедневно обеспечивают порядок, гарантируют защиту и предоставляют качественный государственный сервис", - говорится в сообщении.
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В Министерстве уточнили, что из них около 8 тысяч женщин работают в ГСЧС, 4 тысячи служат в рядах Нацгвардии, а на защите рубежей границ Украины стоит 11 тысяч женщин.
Как сообщал УНН, более 7 тысяч женщин в Украине стали участниками боевых действий.
Напомним, за пять лет войны погибло шесть военнослужащих-женщин.