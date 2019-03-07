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Майже третина працівників МВС – жінки

Майже третина працівників МВС – жінки

Київ • УНН

 • 9957 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У системі МВС майже третину працівників складають жінки. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, передає УНН.

"На сьогодні у системі МВС України працює 24,5% жінок – понад 70 тисяч жінок щодня забезпечують порядок, гарантують захист та надають якісний державний сервіс", - йдеться у повідомленні.

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У Міністерстві уточнили, що з них близько 8 тисяч жінок працюють у ДСНС, 4 тисячі служать у лавах Нацгвардії, а на захисті рубежів кордонів України стоїть 11 тисяч жінок.

Як повідомляв УНН, понад 7 тисяч жінок в Україні стали учасниками бойових дій.

Нагадаємо, за п’ять років війни загинуло шестеро військовослужбовців-жінок.

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