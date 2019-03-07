NASA планує історичний вихід у відкритий космос за участю лише жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Вперше в історії екіпаж, до якого входитимуть виключно жінки, здійснить вихід у відкритий космос на Міжнародній космічній станції. Про це з посиланням на заяву NASA повідомляє CNN, передає УНН.
Астронавти NASA Енн Макклейн і Крістіна Кох здійснить вихід у відкритий космос 29 березня у межах 59-ої експедиції.
З землі підтримку їм надаватиме диспетчер системи управління польотами Канадського космічного агентства Крістен Фаччол, яка буде перебувати за пультом у космічному центрі імені Джонсона в американському місті Х'юстон.
"Як наразі заплановано, вихід у відкритий космос 29 березня буде першим лише за участю жінок", - сказала представниця NASA Стефані Шірхолц.
"Це другий з трьох запланованих виходів у відкритий космос. Енн також приєднається до Ніка Хейга під час виходу у відкритий космос 22 березня. І, звичайно, завдання і графіки завжди можуть змінюватися", - повідомила вона.
Нагадаємо, ракету компанії SpaceX з недавно розробленим космічним кораблем Crew Dragon без екіпажу запустили 2 березня до МКС.