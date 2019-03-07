NASA планирует исторический выход в открытый космос с участием только женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Впервые в истории экипаж, состоящий исключительно из женщин, осуществит выход в открытый космос на Международной космической станции. Об этом со ссылкой на заявление NASA сообщает CNN, передает УНН.
Астронавты NASA Энн Макклейн и Кристина Кох осуществит выход в открытый космос 29 марта в рамках 59-й экспедиции.
С земли поддержку им будет оказывать диспетчер системы управления полетами Канадского космического агентства Кристен Фаччол, которая будет находиться за пультом в космическом центре имени Джонсона в американском городе Хьюстон.
"Как на данный момент запланировано, выход в открытый космос 29 марта будет первым только с участием женщин", - сказала представительница NASA Стефани Ширхолц.
"Это второй из трех запланированных выходов в открытый космос. Энн также присоединится к Нику Хейгу во время выхода в открытый космос 22 марта. И, конечно, задачи и графики всегда могут меняться", - сообщила она.
Напомним, ракета компании SpaceX с недавно разработанным космическим кораблем Crew Dragon без экипажа запустили 2 марта к МКС.