Почти 80% школьников дистанционно учатся в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Почти 80% школьников охвачены дистанционным обучением в Киеве. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В течение двух месяцев КПГ "Образовательное агентство города Киева" исследовало качество дистанционного обучения в Киеве. В опросе приняли участие почти 90 000 респондентов, среди которых ученики, их родители, классные руководители и учителя. 78% всех киевских учеников продолжают учиться в формате онлайн и, как отметили сами родители, благодаря этому они стали гораздо больше общаться со своими детьми", - отметил Мондриевский.
По его словам, Киев стал первым городом, который активно работает в направлении онлайн форматов для детей.
"В условиях пандемии уже наработан положительный опыт, который город будет развивать и в условиях жизни без ограничений. Виртуальный садик, дистанционное обучение - это только первые шаги на пути к современному, комфортному и технологическому обществу. В общем это исследование позволяет понять изменения, произошедшие в жизни школьников во время карантина, и направления, по которым город будет развиваться дальше в онлайн обучении", - сказал Мондриевский.
Также сообщается, что даже в условиях дистанционного обучения дома 60% учащихся хотят, чтобы быстрее начались обучения в школе.
Напомним, в Минздраве назвали возможные даты смягчения карантина.