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Майже 80% школярів дистанційно навчаються у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Майже 80% школярів охоплені дистанційним навчанням у Києві. Про це повідомив виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

Майже 80% школярів дистанційно навчаються у Києві

"Протягом двох місяців КПН "Освітня агенція міста Києва" досліджувала якість дистанційного навчання в Києві. В опитуванні взяли участь майже 90 000 респондентів, серед яких учні, їхні батьки, класні керівники й вчителі. 78% усіх київських учнів продовжують навчатися в форматі онлайн і, як відзначили самі батьки, завдяки цьому вони стали набагато більше спілкуватися зі своїми дітьми", – зазначив Мондриївський.

За його словами, Київ став першим містом, яке активно працює в напрямку онлайн форматів для дітей.

"В умовах пандемії вже напрацьований позитивний досвід, який місто буде розвивати й в умовах життя без обмежень. Віртуальний садочок, дистанційне навчання – це тільки перші кроки на шляху до сучасного, комфортного та технологічного суспільства. Загалом це дослідження дає змогу зрозуміти зміни, які відбулись у житті школярів під час карантину, і напрямки, за якими місто буде розвиватися далі в онлайн навчанні", – сказав Мондриївський.

Також повідомляється, що навіть в умовах дистанційного навчання вдома 60% учнів хочуть, щоб швидше розпочались навчання в школі.

Нагадаємо, у МОЗ назвали можливі дати пом'якшення карантину.

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