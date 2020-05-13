У МОЗ назвали можливі дати пом'якшення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. З 1 червня в Україні планують розпочати наступний етап пом’якшення карантинних обмежень. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“У нас є чіткий алгоритм зняття обмежень, це показники, які будуть впливати на пом’якшення карантину. Також згідно з цими показниками у нас є прогнозовані дати, коли ми можемо досягати цих показників, в які дати. Це контрольовані дати, які ми розробили для себе 22 травня, 1 червня, 11 червня...”, — сказав Степанов.
Нагадаємо, Шмигаль прояснив, що буде з карантином після 22 травня.