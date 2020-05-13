У МОЗ назвали можливі дати пом'якшення карантину

“У нас є чіткий алгоритм зняття обмежень, це показники, які будуть впливати на пом’якшення карантину. Також згідно з цими показниками у нас є прогнозовані дати, коли ми можемо досягати цих показників, в які дати. Це контрольовані дати, які ми розробили для себе 22 травня, 1 червня, 11 червня...”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, Шмигаль прояснив, що буде з карантином після 22 травня.