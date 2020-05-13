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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минздраве назвали возможные даты смягчения карантина

Киев • УНН

 • 14263 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. С 1 июня в Украине планируют начать следующий этап смягчения карантина. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Минздраве назвали возможные даты смягчения карантина

“У нас есть четкий алгоритм снятия ограничений, это показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также согласно этим показателям у нас есть прогнозируемые даты, когда мы можем достигать этих показателей, в какие даты. Это контролируемые даты, мы разработали для себя 22 мая, 1 июня, 11 июня...”, — сказал Степанов.

Напомним, Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая.

Украинские Национальные Новости

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