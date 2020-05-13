В Минздраве назвали возможные даты смягчения карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. С 1 июня в Украине планируют начать следующий этап смягчения карантина. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“У нас есть четкий алгоритм снятия ограничений, это показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также согласно этим показателям у нас есть прогнозируемые даты, когда мы можем достигать этих показателей, в какие даты. Это контролируемые даты, мы разработали для себя 22 мая, 1 июня, 11 июня...”, — сказал Степанов.
Напомним, Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая.