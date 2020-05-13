В Минздраве назвали возможные даты смягчения карантина

“У нас есть четкий алгоритм снятия ограничений, это показатели, которые будут влиять на смягчение карантина. Также согласно этим показателям у нас есть прогнозируемые даты, когда мы можем достигать этих показателей, в какие даты. Это контролируемые даты, мы разработали для себя 22 мая, 1 июня, 11 июня...”, — сказал Степанов.

Напомним, Шмыгаль прояснил, что будет с карантином после 22 мая.