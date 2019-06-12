Почти 70% граждан готовы голосовать на перевыборах в Раду - опрос

Согласно результатам опроса, 69% граждан Украины однозначно готовы принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года. Еще 15% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 4% - не определились.



В частности четверть опрошенных отметили, что планируют отпуск на вторую половину июля 2019 года. При этом 80% из них считают, что смогут проголосовать. 14% из отдыхающих в это время такой возможности иметь не будут, еще 6% - не определились.



Справка. Данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного 6-9 июня 2019 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опрошено 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, шанс пройти в Верховную Раду на парламентских выборах сейчас имеют пять политических партий, процентный проходной барьер, согласно результатам опроса, преодолеют шесть партий.