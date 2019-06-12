Майже 70% громадян готові голосувати на перевиборах до Ради - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Майже 70% громадян України висловили готовність взяти участь у голосуванні під час дострокових виборах до Верховної Ради. Про це повідомила прес-служба Соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.
Згідно з результатами опитування, 69% громадян України однозначно готові взяти участь у голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019 року. Ще 15% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12% – не голосуватимуть, 4% – не визначилися.
Зокрема чверть опитаних зазначили, що планують відпустку на другу половину липня 2019 року. При цьому 80% з них вважають, що матимуть змогу проголосувати. 14% з відпочиваючих у цей час такої можливості не матимуть, ще 6% – не визначилися.
Довідка. Дані були отримані в ході соціологічного опитування, проведеного 6-9 червня 2019 року серед населення України віком від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Усього опитано 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, шанс пройти до Верховної Ради на парламентських виборах наразі мають п'ять політичних партій, тривідсотковий прохідний бар'єр, згідно з результатами опитування, подолають шість партій.