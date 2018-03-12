Почти 50% неработающих кредитов банков приходится на 20 крупнейших бизнес-групп - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На 20 крупнейших бизнес-групп приходится около 50% общего количества неработающих кредитов банков (NPL). Об этом, выступая в Лондоне на 10 annual Full Forum of the Vienna Initiative, заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН со ссылкой на сообщение Нацбанка.
“Высокая доля NPL, в частности, в государственных банках, остается серьезной проблемой для отечественного банковского сектора. Так, в декабря 2017 года — январе 2018 года резервы банков под NPL значительно выросли на фоне дополнительного формирования резервов госбанками. Частично рост резервов под NPL был также вызван внедрением с начала 2018 года МСФО 9. Слишком высока и концентрация NPL: на 20 крупнейших бизнес-групп приходится около 50% общего количества NPL”, - сказала она.
По мнению Рожковой, одним из важных инструментов решения этой проблемы, должно стать принятие закона “О деятельности по управлению задолженностью”, который призван создать цивилизованный вторичный рынок неработающих займов.
Напомним, основными проблемными аспектами, которые возникают в вопросе реформирования государственных банков являются: обеспечение надлежащего корпоративного управления, решение вопроса неработающих кредитов, повышение операционной эффективности госбанков и тому подобное.