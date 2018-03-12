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Майже 50% непрацюючих кредитів банків припадає на 20 найбільших бізнес-груп - НБУ

Київ • УНН

 • 9682 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. На 20 найбільших бізнес-груп припадає близько 50% загальної кількості непрацюючих кредитів банків (NPL). Про це, виступаючи у Лондоні на 10 annual Full Forum of the Vienna Initiative, заявила заступник Голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН з посиланням на повідомлення Нацбанку.

“Висока частка NPL, зокрема, у державних банках, залишається серйозною проблемою для вітчизняного банківського сектору. Так, у грудні 2017 року — січні 2018 року резерви банків під NPL значно зросли на тлі додаткового формування резервів держбанками. Частково ріст резервів під NPL був також спричинений впровадженням з початку 2018 року МСФЗ 9. Занадто високою є і концентрація NPL: на 20 найбільших бізнес-груп припадає близько 50% загальної кількості NPL”, — сказала вона.

На думку Рожкової, одним з важливих інструментів вирішення цієї проблеми, має стати прийняття закону “Про діяльність з управління заборгованістю”, який покликаний створити цивілізований вторинний ринок непрацюючих позик.

Нагадаємо, основними проблемними аспектами, які виникають у питанні реформування державних банків є: забезпечення належного корпоративного управління, вирішення питання непрацюючих кредитів, підвищення операційної ефективності держбанків тощо.

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