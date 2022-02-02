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Почти 45% украинцев считают, что Россия нападет на Украину

Почти 45% украинцев считают, что Россия нападет на Украину

Киев • УНН

 • 14845 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Угрозу военного вторжения России в Украину считают реальной 44,9% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, информирует УНН.

Детали

На вопрос "Стоит ли воспринимать накопление российских войск на границе с Украиной как реальную угрозу вторжения на территорию Украины зимой-весной 2022 года?" украинцы примерно одинаково часто отвечают "Да, угроза является реальной" (44,9%) и "Нет, вторжения в ближайшее время не будет" (43,7%).

Чаще считают угрозу реальной жители центрального региона (54,9%, а 35,1% считают, что вторжение в ближайшее время не будет) и западного региона (соответственно 51,6% и 43,2%).

В южном регионе (36,1% и 45,1%) и восточном регионе (соответственно 28,5% и 55,7%) чаще говорят, что вторжение в ближайшее время не будет.

Чем выше уровень образования респондентов, чем чаще они считают, что угроза реальна. Их доля растет от 41,2% среди людей со средним или неполным средним образованием до 47,3% среди тех, кто имеет высшее образование.

На вопрос "Готовы ли вы защищать Украину с оружием в руках?" 44,9% респондентов ответили, что приобщатся к защите страны любым способом, и столько же (45,4%) считают это делом военных и не будут вмешиваться .

Среди опрошенных мужчин ответили, что готовы присоединиться к защите страны любым способом, 61,3%, среди женщин – 31,6%.

Среди мужского населения западного региона такую ​​готовность выразили 73,7%, центрального региона – 59,7%, юга страны – 48,4%, восточного региона – 58,0%. Чаще такую ​​готовность выразили молодые мужчины в возрасте от 18 до 29 лет (76,2%).

Среди представителей электората ведущих политических сил чаще всего выражают готовность защищать страну избиратели партий "Европейская солидарность" (61,6%) и "Слуга народа" (56,8%), реже всего - избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (22,4 %).

Добавим

Исследование проводили с 28 по 31 января 2022 года методом CATI (телефонный опрос).

Опросили 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Напомним

Более 60% украинцев поддерживают создание союза Великобритании, Украины и Польши.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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