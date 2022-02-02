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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Майже 45% українців вважають, що Росія нападе на Україну

Майже 45% українців вважають, що Росія нападе на Україну

Київ • УНН

 • 14846 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Загрозу військового вторгнення Росії в Україну вважають реальною 44,9% українців. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, інформує УНН.

Деталі

На запитання "Чи варто сприймати накопичення російських військ на кордоні з Україною як реальну загрозу вторгнення на територію України взимку-навесні 2022 року?" українці приблизно однаково часто відповідають "Так, загроза є реальною" (44,9%) і "Ні, вторгнення найближчим часом не буде" (43,7%).

Частіше вважають загрозу реальною жителі центрального регіону (54,9%, а 35,1% вважають, що вторгнення найближчим часом не буде) і західного регіону (відповідно 51,6% і 43,2%).

У південному регіоні (36,1% і 45,1%) і східному регіоні (відповідно 28,5% і 55,7%) частіше кажуть, що вторгнення найближчим часом не буде.

Чим вищий рівень освіти респондентів, чим частіше вони вважають, що загроза реальна. Їх частка зростає від 41,2% серед людей з середньою або неповною середньою освітою до 47,3% серед тих, хто має вищу освіту.

На запитання "Чи готові ви захищати Україну зі зброєю в руках?" 44,9% респондентів відповіли, що долучаться до захисту країни у будь-який спосіб, і стільки ж (45,4%) вважають це справою військових і не будуть втручатися.

Серед опитаних чоловіків відповіли, що готові долучитися до захисту країни у будь-який спосіб, 61,3%, серед жінок — 31,6%.

Серед чоловічого населення західного регіону таку готовність висловили 73,7%, центрального регіону — 59,7%, півдня країни — 48,4%, східного регіону — 58,0%. Найчастіше таку готовність висловлюють молоді чоловіки віком від 18 до 29 років (76,2%).

Серед представників електорату провідних політичних сил найчастіше висловлюють готовність захищати країну виборці партій "Європейська солідарність" (61,6%) та "Слуга народу" (56,8%), найрідше — виборці партії "Опозиційна платформа — За життя" (22,4%).

Додамо

Дослідження проводили з 28 до 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування).

Опитали 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо

Понад 60% українців підтримують створення союзу Великої Британії, України та Польщі.

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