Имеем и постоянно используем право стрелять по противнику по своему решению - штаб ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Военные сообщили, что командиры подразделений ООС имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС, передает УНН.
"Сообщаем украинскому обществу, что трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности. Командование объединенных сил, со всей полнотой ответственности, заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личному составу и гражданскому населению, а также возникновение угрозы потери нашей территории", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что "оружие применяется правильно, исходя из характера и степени угрозы. Подчеркиваем то, что огонь российских оккупантов никогда не остается безнаказанным".
В пресс-центре напомнили, что 7 июня после полуночи противник открыл артиллерийский огонь по позициям подразделений Национальной гвардии в районе населенного пункта Новолуганское. "В результате вражеского обстрела погибли два воина и одиннадцать бойцов получили боевые травмы и ранения различной тяжести".
Военнослужащие сообщили, что имеют "неопровержимые доказательства" применения противником артиллерии 122 мм, запрещенной минского договоренностями.
"По всем признакам действий противника, это была заранее спланированная операция. Вражеская батарея в составе 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вышла на заранее подготовленные позиции вблизи жилых домов. В течение 5-ти минут противник выпустил около 30 снарядов по нашим позициям и сразу по окончании огня переместился в жилую зону Горловки. По данным разведки огонь вражеской батареи корректировался с использованием БПЛА и радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы "Зоопарк", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ООС также отметили, что "огневая позиция вражеской батареи была зафиксирована с помощью технических средств артиллерийской разведки объединенных сил сразу с первыми выстрелами".
Добавляется, что противник применил и другие огневые средства, "которые были выявлены и подавлены".
"С целью подавления огня противника, артиллерией объединенных сил был открыт огонь из минометов и других огневых средств по выявленным и плановым целям. До 3.50 все вражеские цели были уничтожены или вынуждены прекратить огневую деятельность, свидетельствует о постоянной готовности и способность объединенных сил оказывать достойную и своевременную отпор врагу", - сообщили военные.
"Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору. Мы, объединенные силы, вне политики, в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями и международным гуманитарным правом", - резюмировали военные.
Как сообщал УНН, ранее в Генштабе заявили, что военные имеют разрешение на огонь в ответ на обстрел боевики.