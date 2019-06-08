Маємо та постійно використовуємо право стріляти по противнику за своїм рішенням - штаб ООС

“Повідомляємо українському суспільству, що, трагічні події нічного бою 7 червня стали приводом для брудних спекуляцій та безпідставних звинувачень командування об’єднаних сил в начебто забороні підрозділам ООС вести вогонь на упередження, що не відповідає дійсності. Командування об’єднаних сил, зі всією повнотою відповідальності, заявляє, що командири підрозділів об’єднаних сил мають та постійно використовують право застосовувати зброю по противнику за своїм рішенням в разі виникнення загрози життю особовому складу та цивільному населенню, а також виникнення загрози втрати нашої території”, — йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що “зброя застосовується адекватно, виходячи з характеру та ступеню загрози. Наголошуюмо на те, що вогонь російських окупантів ніколи не залишається безкарним”.

У прес-центрі нагадали, що 7 червня після півночи противник відкрив артилерійський вогонь по позиціям підрозділів Національної гвардії в районі населеного пункту Новолуганське. “Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє воїнів та одинадцять бійців отримали бойові травми та поранення різної важкості”.

Військовослужбовці повідомили, що мають "беззаперечні докази" застосування ворогом артилерії 122 мм, забороненої Мінськими домовленостями.

“За всіма ознаками дій противника, це була заздалегідь спланована операція. Ворожа батарея у складі 4-х САУ 2С1 „Гвоздика“ вийшла на заздалегідь підготовлені позиції поблизу житлових будинків. Протягом 5-ти хвилин противник випустив близько 30-ти снарядів по нашим позиціям та одразу, по закінченні вогню перемістився в житлову зону Горлівки. За даними розвідки вогонь ворожої батареї корегувався з використанням БПЛА та радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби „ЗООПАРК“”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі ООС також зазначили, що “вогнева позиція ворожої батареї була зафіксована за допомогою технічних засобів артилерійської розвідки об’єднаних сил одразу з першими пострілами”.

Додається, що противник застосував й інші вогневі засоби, “які було виявлені та подавлені”.

“З метою придушення вогню противника, артилерією об’єднаних сил було відкрито вогонь з мінометів та інших вогневих засобів по виявленим та плановим цілям. До 3.50 всі ворожі цілі були знищені, або примушені припинити вогневу діяльність, що свідчить про постійну готовність та спроможність об’єднаних сил надавати гідну та своєчасну відсіч ворогу”, — повідомили військові.

“Сили та засоби ООС знаходяться в повній бойовій готовності і дають негайну відсіч агресору. Ми, об’єднані сили, поза політикою, у своїх діях керуємося військовою присягою, законом України, мінськими домовленостями та міжнародним гуманітарним правом”, — резюмували військові.

Як повідомляв УНН, раніше у Генштабі заявили, що військові мають дозвіл на вогонь у відповідь на обстріли бойовикі.