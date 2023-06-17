Maxar показали свежие спутниковые снимки Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Компания Maxar обнародовала свежие спутниковые снимки разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС. Об этом сообщает программа журналистских расследований “Схемы”, пишет УНН.
Детали
На фото за 16 июня 2023 года можно детально увидеть уничтоженную плотину.
Более того, компания публикует снимок речного терминала “Нибулон” в пгт Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Ранее его территория была затоплена. На свежем фото видно, что сейчас вода оттуда отошла.
Напомним
Подтопленными остаются более 1500 домов на Херсонщине и Николаевщине.