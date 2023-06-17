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Maxar показали свежие спутниковые снимки Каховской ГЭС

Киев • УНН

 • 1282499 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Компания Maxar обнародовала свежие спутниковые снимки разрушенной российскими войсками Каховской ГЭС. Об этом сообщает программа журналистских расследований “Схемы”, пишет УНН.

Maxar показали свежие спутниковые снимки Каховской ГЭС

Детали 

На фото за 16 июня 2023 года можно детально увидеть уничтоженную плотину.

Более того, компания публикует снимок речного терминала “Нибулон” в пгт Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Ранее его территория была затоплена. На свежем фото видно, что сейчас вода оттуда отошла.

Напомним 

Подтопленными остаются более 1500 домов на Херсонщине и Николаевщине.

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