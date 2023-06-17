Maxar показали свежие спутниковые снимки Каховской ГЭС

Детали

На фото за 16 июня 2023 года можно детально увидеть уничтоженную плотину.

Более того, компания публикует снимок речного терминала “Нибулон” в пгт Казацкое, недалеко от Каховской ГЭС. Ранее его территория была затоплена. На свежем фото видно, что сейчас вода оттуда отошла.

Напомним

Подтопленными остаются более 1500 домов на Херсонщине и Николаевщине.