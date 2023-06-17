Maxar показали свіжі супутникові знімки Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Компанія Maxar оприлюднила свіжі супутникові знімки зруйнованої російськими військами Каховської ГЕС. Про це повідомляє програма журналістських розслідувань “Схеми”, пише УНН.
Деталі
На фото за 16 червня 2023 року можна детально побачити знищену греблю.
Ба більше, компанія публікує знімок річкового термінала “Нібулон” у смт Козацьке, неподалік Каховської ГЕС. Раніше його територія була затоплена. На свіжому фото видно, що зараз вода звідти відійшла.
Нагадаємо
Підтопленими залишаються понад 1500 будинків на Херсонщині та Миколаївщині.