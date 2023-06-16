Ліквідація підриву росіянами Каховської ГЕС триває: підтоплено більш як 1 500 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Одинадцятий день поспіль працює Штаб з ліквідації наслідків підриву російськими терористами Каховської ГЕС. Підтопленими залишаються понад 1500 будинків на Херсонщині та Миколаївщині. Про це повідомляє Національна поліція України у Telegram, пише УНН.
Деталі
Підтопленими залишаються 1509 будинків на території Херсонської та 27 – Миколаївської областей.
Тисячі людей залучені до проведення стабілізаційних заходів, які перериваються постійними ворожими обстрілами. Рятувальними відкачують воду, великі групи комунальників розчищають населені пункти та повертають електроенергію, газ та водопостачання людям.
Доповнення
Херсон було розділено на 12 секторів, де працюють спершу вибухотехнічні групи, а потім – співробітники ЖКГ.
Спеціалізовані групи документування проводять огляд пошкоджених будинків.
Наразі на Херсонщині перевірено понад 11 300 квартир та майже 1000 приватних домоволодінь.
Поліцейські зафіксували понад 4000 заяв громадян про пошкодження майна.
Нагадаємо
Унаслідок підриву російськими окупантами дамби в зоні ризику на Херсонщині опинилися 90 закладів культури та мистецької освіти, у Миколаївській - 57, включно з непідконтрольними територіями на лівому березі Дніпра.