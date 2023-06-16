Ликвидация подрыва россиянами Каховской ГЭС продолжается: подтоплено более 1 500 домов

Детали

Подтопленными остаются 1509 домов на территории Херсонской и 27 – Николаевской областей.

Тысячи людей привлечены к проведению стабилизационных мероприятий, которые прерываются постоянными вражескими обстрелами. Спасательными откачивают воду, большие группы коммунальщиков расчищают населенные пункты и возвращают электроэнергию, газ и водоснабжение людям.

Дополнение

Херсон был разделен на 12 секторов, где работают сначала взрывотехнические группы, а затем – сотрудники ЖКХ.

Специализированные группы документирования проводят осмотр поврежденных домов.

Сейчас на Херсонщине проверено более 11 300 квартир и почти 1000 частных домовладений.

Полицейские зафиксировали более 4000 заявлений граждан о повреждении имущества.

Напомним

В результате подрыва российскими оккупантами дамбы в зоне риска на Херсонщине оказались 90 учреждений культуры и художественного образования, в Николаевской - 57, включая неподконтрольные территории на левом берегу Днепра.