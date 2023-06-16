Ликвидация подрыва россиянами Каховской ГЭС продолжается: подтоплено более 1 500 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Одиннадцатый день подряд работает Штаб по ликвидации последствий подрыва российскими террористами Каховской ГЭС. Подтопленными остаются более 1500 домов на Херсонщине и Николаевщине. Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram, пишет УНН.
Детали
Подтопленными остаются 1509 домов на территории Херсонской и 27 – Николаевской областей.
Тысячи людей привлечены к проведению стабилизационных мероприятий, которые прерываются постоянными вражескими обстрелами. Спасательными откачивают воду, большие группы коммунальщиков расчищают населенные пункты и возвращают электроэнергию, газ и водоснабжение людям.
Дополнение
Херсон был разделен на 12 секторов, где работают сначала взрывотехнические группы, а затем – сотрудники ЖКХ.
Специализированные группы документирования проводят осмотр поврежденных домов.
Сейчас на Херсонщине проверено более 11 300 квартир и почти 1000 частных домовладений.
Полицейские зафиксировали более 4000 заявлений граждан о повреждении имущества.
Напомним
В результате подрыва российскими оккупантами дамбы в зоне риска на Херсонщине оказались 90 учреждений культуры и художественного образования, в Николаевской - 57, включая неподконтрольные территории на левом берегу Днепра.