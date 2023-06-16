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Через підрив Каховської дамби у зоні ризику 147 закладів культури та освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Унаслідок підриву російськими окупантами дамби в зоні ризику на Херсонщині опинилися 90 закладів культури та мистецької освіти, у Миколаївській - 57, включно з непідконтрольними територіями на лівому березі Дніпра. Про це повідомляє міністерство культури та інформаційної політики України, пише УНН.

Через підрив Каховської дамби у зоні ризику 147 закладів культури та освіти

Деталі

За даними відомства, у зоні затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС фактично опинилися 20 закладів, що становить 13,6% від загальної кількості. Із них 18 розташовані в Херсонській області та 2 в Миколаївській області.

На тимчасово непідконтрольних Україні територіях у зоні підтоплення опинилися в Миколаївській області два заклади, у Херсонській області - 16 закладів: 7 палаців і будинків культури, 2 бібліотеки, 2 клубні заклади, 2 музеї, 1 мистецька школа, 1 галерея, 1 центр культурних послуг. Немає інформації про стан підтоплення ще двох закладів, зазначили у відомстві. 

У Мінкультури також повідомляють, що повністю або частково підтопленими виявилися чотири пам'ятки історії в Херсонській області.

Доповнення

До затоплення на підконтрольній України території працювали 73 заклади (49,7%), зокрема в Миколаївській області - 43 (бібліотеки, клубні заклади, музеї, мистецькі школи), у Херсонській - 30, з яких 12 надавали послуги у звичайному режимі (театр, бібліотеки, клубні заклади), а 18 - дистанційно (філармонія, театр, бібліотеки, клубні заклади, мистецька школа, центр народної творчості, музеї).

Повідомляється, що на тимчасово непідконтрольних територіях ці заклади не працюють і не надають послуг.

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