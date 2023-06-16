Из-за подрыва Каховской дамбы в зоне риска 147 учреждений культуры и образования

Детали

По данным ведомства, в зоне затопления в результате подрыва Каховской ГЭС фактически оказались 20 учреждений, что составляет 13,6% от общего количества. Из них 18 расположены в Херсонской области и 2 в Николаевской области.

На временно неподконтрольных Украине территориях в зоне подтопления оказались в Николаевской области два учреждения, в Херсонской области - 16 учреждений: 7 дворцов и домов культуры, 2 библиотеки, 2 клубных учреждения, 2 музея, 1 художественная школа, 1 галерея, 1 центр культурных услуг. Нет информации о состоянии подтопления еще двух заведений, отметили в ведомстве.

В Минкультуры также сообщают, что полностью или частично подтопленными оказались четыре памятника истории в Херсонской области.

Дополнение

До затопления на подконтрольной Украине территории работали 73 учреждения (49,7%), в том числе в Николаевской области - 43 (библиотеки, клубные учреждения, музеи, художественные школы), в Херсонской - 30, из которых 12 предоставляли услуги в обычном режиме (театр, библиотеки, клубные учреждения), а 18 - дистанционно (филармония, театр, библиотеки, клубные учреждения, художественная школа, центр народного творчества, музеи).

Сообщается, что на временно неподконтрольных территориях эти учреждения не работают и не предоставляют услуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подрыв Каховской ГЭС: копатели-грабители разворовывают археологическое наследие Украины