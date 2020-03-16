МАУ завтра выполнит 11 рейсов в Киев: список
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Во исполнение решения правительства, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети предварительно с 17-го марта. В то же время в авиакомпании сообщили, что во вторник выполнят 11 рейсов на вывоз украинских граждан. Об этом говорится в сообщении прессслужбы МАУ, передает УНН.
Так, авиакомпания сообщила, что прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети предварительно на период с 00:00 17 марта по 31-е марта 2020 года.
В вторником, 17 марта 2020, МАУ выполнять следующие международные рейсы:
PS734 Дубай - Киев;
PS398 Каир - Киев;
PS778 Тель-Авив - Киев;
PS612 Ереван - Киев;
PS518 Тбилиси - Киев;
PS716 Стамбул - Киев;
PS602 Баку - Киев;
PS242 Торонто - Киев;
PS232 Нью-Йорк - Киев;
PS272 Бангкок - Киев;
PS898 Кишинев - Киев.
"К перевозке указанным рейсами будут приняты только граждане Украины или граждане других стран, которые имеют право постоянного или временного проживания на территории Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.
Напомним, ранее в МАУ сообщили, что выполнят 5 дополнительных рейсов.