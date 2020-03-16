МАУ завтра виконає 11 рейсів до Києва: перелік

КИЇВ. 16 березня. УНН. На виконання рішення уряду, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів по всій міжнародній мережі попередньо з 17-го березня. Водночас у авіакомпанії повідомили, що у вівторок виконають 11 рейсів на вивезення українських громадян. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МАУ, передає УНН.