МАУ завтра виконає 11 рейсів до Києва: перелік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На виконання рішення уряду, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" припиняє виконання регулярних рейсів по всій міжнародній мережі попередньо з 17-го березня. Водночас у авіакомпанії повідомили, що у вівторок виконають 11 рейсів на вивезення українських громадян. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МАУ, передає УНН.
Так, авіакомпанія повідомила, що припиняє виконання регулярних рейсів по всій міжнародній мережі попередньо на період з 00:00 17-го березня по 31-е березня 2020 року.
У вівторок, 17 березня 2020 року, МАУ виконає такі міжнародні рейси:
PS734 Дубай – Київ;
PS398 Каїр – Київ;
PS778 Тель-Авів – Київ;
PS612 Єреван – Київ;
PS518 Тбілісі – Київ;
PS716 Стамбул – Київ;
PS602 Баку – Київ;
PS242 Торонто – Київ;
PS232 Нью-Йорк – Київ;
PS272 Бангкок – Київ;
PS898 Кишинів – Київ.
"До перевезення вказаними рейсами будуть прийняті лише громадяни України або громадяни інших країн, які мають право постійного або тимчасового проживання на території України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у період з 17 по 31 березня МАУ виконуватиме власні регулярні внутрішні рейси, чартерні рейси за кордон для повернення українських туристів додому, а також за необхідності санітарно-евакуаційні та технічні рейси.
Нагадаємо, раніше у МАУ повідомили, що виконають 5 додаткових рейсів.