Пандемія коронавірусу: МАУ здійснить 5 додаткових рейсів для евакуації українців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На тлі стрімкого розвитку ситуації з поширенням COVID-19 у світі, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить 5 додаткових рейсів 16 березня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби авіакомпанії, передає УНН.
"Ми прагнемо допомогти якомога більшій кількості наших співгромадян вчасно повернутися до України. Тому 16 березня авіакомпанія виконає 5 додаткових рейсів між Києвом і Амстердамом (PS103/104), Лондоном (PS113/114), Парижем (PS129/130), Мадридом (PS945/946) і Барселоною (PS 993/994)", - повідомили у пресслужбі.
Зазначається, що на борт допускатимуться лише ті категорії пасажирів, яким станом на 00:00 16 квітня буде дозволений в’їзд на територію України.
Як повідомлялося в УНН, за рішенням уряду України, 16 березня 2020 року з 00:00 до 00:00 3 квітня припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства. Усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України.