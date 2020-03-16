Пандемія коронавірусу: МАУ здійснить 5 додаткових рейсів для евакуації українців

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. На тлі стрімкого розвитку ситуації з поширенням COVID-19 у світі, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" здійснить 5 додаткових рейсів 16 березня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби авіакомпанії, передає УНН.

"Ми прагнемо допомогти якомога більшій кількості наших співгромадян вчасно повернутися до України. Тому 16 березня авіакомпанія виконає 5 додаткових рейсів між Києвом і Амстердамом (PS103/104), Лондоном (PS113/114), Парижем (PS129/130), Мадридом (PS945/946) і Барселоною (PS 993/994)", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що на борт допускатимуться лише ті категорії пасажирів, яким станом на 00:00 16 квітня буде дозволений в’їзд на територію України.

Як повідомлялося в УНН, за рішенням уряду України, 16 березня 2020 року з 00:00 до 00:00 3 квітня припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства. Усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення на територію України.

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