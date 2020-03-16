Пандемия коронавируса: МАУ осуществит 5 дополнительных рейсов для евакуации украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На фоне стремительного развития ситуации с распространением COVID-19 в мире, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит 5 дополнительных рейсов 16 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании, передает УНН.
"Мы хотим помочь как можно большему количеству наших сограждан вовремя вернуться в Украину. Поэтому 16 марта авиакомпания выполнит 5 дополнительных рейсов между Киевом и Амстердамом (PS103/104), Лондоном (PS113/114), Парижем (PS129/130), Мадридом (PS945/946) и Барселоной (PS 993/994) ", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на борт допускаться только те категории пассажиров, которым по состоянию на 00:00 16 апреля будет разрешен въезд на территорию Украины.
Как сообщалось в УНН, по решению правительства Украины, 16 марта 2020 года с 00:00 до 00:00 3 апреля прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев и лиц без гражданства. Все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины.