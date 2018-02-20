Матиос: за неделю бывает 2-3 самоубийства в частях, которые участвуют в АТО

"В среднем в неделю бывает от 2 до 3 человек, которые совершают самоубийство. Мы говорим о тех, кто находится в зоне АТО или в других воинских частях, отводимых на слаживание, восстановление и т.п.", - сказал он.

Матиос также отметил, что, согласно аналитическим данным и опыту других стран, каждый, кто принимал участие в боевых действиях, до 80% имеет те или иные признаки посттравматического синдрома.

Напомним, в начале июня 2017 года военная прокуратура зарегистрировала около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий.