Матіос: за тиждень стається 2-3 самогубства у частинах, які беруть участь в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У середньому у тиждень 2-3 військові, які беруть участь в АТО або відведенні звідти на відновлення, вчиняють самогубства. Про це сьогодні сказав в ефірі “112 Україна” заступник Генерального прокурора — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
“В середньому в тиждень буває від 2 до 3 людей, які вчиняють самогубство. Ми говоримо про тих, хто знаходиться у зоні АТО або в інших військових частинах, які відводяться на злагодження, відновлення тощо”, — сказав він.
Матіос також зазначив, що, відповідно до аналітичних даних й досвіду інших країн, кожен, хто брав участь у бойових діях, до 80% маює ті чи інші ознаки посттравматичного синдрому.
Нагадаємо, на початок червня 2017 року військова прокуратура зареєструвала близько 500 випадків самогубств учасників антитерористичної операції після повернення з зони бойових дій.