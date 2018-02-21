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Матиос рассказал, по какому принципу и законам будет работать миротворческая миссия на Донбассе

Матиос рассказал, по какому принципу и законам будет работать миротворческая миссия на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10923 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Военнослужащие миротворческой миссии ООН при введении на территорию Донбасса будут действовать не по украинскому законодательству, а по законам своих стран. Об этом сказал в эфире программы "Бацман" заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"Никто никогда не говорил, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент. Он предполагается в количестве не менее стороны конфликта. То есть, 30-35 тыс. военных разных стран. В первую очередь не тех, кто является участником НАТО. По всем международным нормам и по нормам ООН, под эгидой которого это предполагается сделать, военнослужащие в таком количестве будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстерриториальным принципом ответственности законодательства своих стран, несмотря на принимающую сторону", - сказал он.

Матиос также привел статистику правонарушений, совершенных представителями миссий раньше.

"За период с 2004 по ноябрь 2006 года в миротворческих контингентах ООН было проведено 319 расследований случаев уголовных преступлений на сексуальной почве, по результатам которых из состава миссий миротворческих ООН были репатриированы 144 военнослужащих, 17 офицеров полиции и гражданских лиц, которые так и не были привлечены к ответственности правительствами своих стран", - добавил он.

Как сообщал УНН, в МИД заявляли, что участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе не представляется возможной, поскольку эта страна является членом ОДКБ - военного блока, который возглавляет РФ.

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