Матиос рассказал, по какому принципу и законам будет работать миротворческая миссия на Донбассе

"Никто никогда не говорил, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент. Он предполагается в количестве не менее стороны конфликта. То есть, 30-35 тыс. военных разных стран. В первую очередь не тех, кто является участником НАТО. По всем международным нормам и по нормам ООН, под эгидой которого это предполагается сделать, военнослужащие в таком количестве будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстерриториальным принципом ответственности законодательства своих стран, несмотря на принимающую сторону", - сказал он.

Матиос также привел статистику правонарушений, совершенных представителями миссий раньше.

"За период с 2004 по ноябрь 2006 года в миротворческих контингентах ООН было проведено 319 расследований случаев уголовных преступлений на сексуальной почве, по результатам которых из состава миссий миротворческих ООН были репатриированы 144 военнослужащих, 17 офицеров полиции и гражданских лиц, которые так и не были привлечены к ответственности правительствами своих стран", - добавил он.

Как сообщал УНН, в МИД заявляли, что участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе не представляется возможной, поскольку эта страна является членом ОДКБ - военного блока, который возглавляет РФ.