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Матіос розповів, за яким принципом і законами діятиме миротворча місія на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Військовослужбовці миротворчої місії ООН при введенні на територію Донбасу діятимуть не за українським законодавством, а за законами своїх країн. Про це сказав в ефірі програми “Бацман” заступник Генерального прокурора — головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Ніхто ніколи не сказав, за яким принципом і за яким законодавством буде діяти миротворчий контингент. Він передбачається у кількості не менше як сторона конфлікту. Тобто, 30-35 тис. військових різних країн. В першу чергу не тих, хто є учасниками НАТО. За всіма міжнародними нормами і за нормами ООН, під егідою якого це передбачається зробити, військовослужбовці у такій кількості будуть відповідати не за українськими законами, а винятково за екстериторіальним принципом відповідальності законодавства своїх країн, не зважаючи на приймаючу сторону”, — сказав він.

Матіос також навів статистику правопорушень, вчинених представниками місій раніше.

“За період з 2004 по листопад 2006 року в миротворчих контингентах ООН було проведено 319 розслідувань випадків кримінальних правопорушень на сексуальному ґрунті, за результатами яких зі складу місій миротворчих ООН були репатрійовані 144 військовослужбовці, 17 офіцерів поліції і цивільних осіб, які так і не були притягнуті до відповідальності урядами своїх країн”, — додав він.

Як повідомляв УНН, у МЗС заявляли, що участь Білорусі у миротворчій місії ООН на Донбасі не є можливою, оскільки ця країна є членом ОДКБ — військового блоку, який очолює РФ.

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