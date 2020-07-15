Матиос прокомментировал риторику повышения зарплат чиновникам

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 36641 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102123 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107023 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134217 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110884 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131748 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102135 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102596 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104443 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 58219 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 79909 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 48607 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 82835 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 41269 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 105118 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 134219 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 131748 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 385471 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 336179 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 58219 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 104968 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 133461 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 210648 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 237314 просмотра
Актуальное
Матиос прокомментировал риторику повышения зарплат чиновникам

Матиос прокомментировал риторику повышения зарплат чиновникам

Киев  •  УНН

 • 12440 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Риторика о повышении госслужащим зарплат в связи с уменьшением давления коронавируса - это отвод от реального состояния дел в налоговой сфере. Об этом заявил бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Я смотрю, что нынешние поборники тезиса о возвращении высоких зарплат действуют, как 100 лет назад когда пришли большевики. Они говорили, что все народу, забрать и поделить. Когда есть любая избирательность то нет справедливости, нет единодушного соблюдения закона для всех. Если есть избирательность то есть коррупционный риск", - сказал Матиос.

По его словам, Гетьманцев говорит ерунду.

"Господин Гетманцев (председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады Данил Гетманцев - ред.) Говорит ерунду - в связи с уменьшением формата коронавируса надо повысить зарплаты. Так он, как председатель налогового комитета, должен сказать, что у нас поступления в государственный бюджет позволяют вновь вернуться к докризисному состоянию, а не потому что карантин уменьшил доходы всех, начиная от мелкого и среднего бизнеса ... Так им ничего никто не возвращает", - отметил Матиос.

Также он отметил, что Верховная Рада не может проголосовать пожизненный статус судьи для более чем для 2 тысяч судей.

"Это конечно, когда судья 500 дел в месяц, то у него не то, что соблазн что-то коррупционно сделать, у него соблазна на работу идти не возникает", - сказал Матиос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине господствуют "третьяково торпеды" и "арахамиево соснознавци" - Матиос

По его словам, для судей - это заоблачные нагрузки.

"Получается, что риторика об избирательности, риторика о повышении в связи с уменьшением давления коронавируса - это отвод от реального положения дел, а реальное положение дел господин Любченко (глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко - ред.), который избран Верховной Радой сегодня ... сказал слова господина Уманского (министр финансов в марте 2020 года - ред.) о 40 млрд скруток, что в налоговой сфере остались без наказания", - рассказал Матиос.

Как сообщалось, Гетманцев заявил, что экономика Украины восстанавливается, поэтому следует вернуть госслужащим докарантинний уровень зарплат.

Напомним, Алексей Любченко заявил, что уже выявлено "скрученного" НДС на 40 млрд грн.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект № 3708, который предусматривает отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тыс. гривен.

Добавим, Зеленский инициирует налоговые льготы для культуры, туризма и креативных индустрий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы