Матіос прокоментував риторику підвищення зарплат чиновникам

“Я дивлюся, що нинішні відстоювачі тези про повернення високих зарплат діють, як 100 років тому коли прийшли більшовики. Вони говорили, що все народу, забрати та поділити. Коли є будь-яка вибірковість то немає справедливості, немає одностайного дотримання закону для всіх. Якщо є вибірковість то є корупційний ризик”, — сказав Матіос.

За його словами, Гетьманцев говорить нісенітницю.

“Пан Гетманцев (голова комітету з питань податкової та фінансової політики Ради Данило Гетманцев —ред.) говорить нісенітницю — у зв’язку із зменшенням формату коронавірусу треба підвищити зарплати. Так він, як голова податкового комітету, мав би сказати, що у нас надходження до державного бюджету дозволяють знову повернутися до докризового стану, а не тому що карантин зменшив доходи всіх, починаючи від дрібного та середнього бізнесу... То їм нічого ніхто не повертає”, — зазначив Матіос.

Також він наголосив, що Верховна Рада не може проголосувати пожиттєвий статус судді для більше ніж для 2 тисяч суддів.

“То звичайно, коли суддя має 500 справ у місяць то у нього не те, що спокуса щось корупційно зробити, у нього спокуси на роботу йти немає виникати”, — сказав Матіос.

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За його словами, для суддів — це захмарні навантаження.

“Виходить, що риторика про вибірковість, риторика про підвищення у зв’язку зі зменшенням тиску коронавірусу - це є відведення від реального стану справ, а реальний стан справ пан Любченко (Голова Державної податкової служби України Олексій Любченко — ред.), який обраний Верховною Радою сьогодні... сказав слова пана Уманського (міністр фінансів у березні 2020 року — ред.) про 40 мільярдів скруток, що у податковій сфері залишилися без покарання”, — розповів Матіос.

Як повідомлялося, Гетманцев заявив, що економіка України відновлюється, тому слід повернути держслужбовцям докарантинний рівень зарплат.

Нагадаємо, Олексій Любченко заявив, що вже виявлено “скрученого” ПДВ на 40 млрд грн.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради законопроект № 3708, який передбачає скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину в 47 тисяч гривень.

Додамо, Зеленський ініціює податкові пільги для культури, туризму та креативних індустрій.