В Україні панують “третьяково торпеди” та “арахамієво соснознавці” - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. В Україні на сьогодні немає держави, а є в достатку “третьяково торпед” та “арахамієво соснознавці”. Про це у своєму Telegram-каналі написав колишній Головний військовий прокурор, юрист Анатолій Матіос, розмірковуючи щодо нещодавнього відео зі спілкуванням Міхеїла Саакашвілі та українського бізнесмена Ігоря Гуменного, передає УНН.
Матіос зауважує, що на відео саме український бізнесмен розповідає Саакашвілі, який очолює Виконком Нацради реформ в Україні, які слід проводити реформи.
“На власних вухах Саакашвілі було навішано стільки чипів, що, напевно, він сам вірно підрахувати вже не змозі. Починаючи від свого батька Шеварднадзе і закінчуючи 5-м та 6-м президентами України. Навіть „амнезійний“ чіп він має, бо мовчить про свій розшук у рідній країні. Та годі тому Саакашвілі нам на вуха чіпи вішати. У нас є український спец — Ігор Гуменний. Саме він на відео пояснює Міхеїлу, які реформи і як саме треба проводити. І тут виникає питання: от навіщо нам виписаний з чужого розшуку іноземний Саакашвілі, коли у нас таки є свій, цілком успішний Гуменний?” — зазначає колишній головний військовий прокурор.
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Водночас Матіос погодився з Саакашвілі в тому, що держави в Україні наразі немає.
“Але я мушу погодитися з його словесними виверженнями — держави у нас дійсно наразі немає! Якщо б була, то цього кимось ще за Порошенко виписаного/викинутого/тепер повернутого іноземного пана Саакашвілі у нас фізично не було б! Відписали б ми його десь у Зімбабве чи Ліберію і там би далі робив би свої рехформи!
Але поки немає ще держави — є нас у достатку „третьяково торпеди“ та „арахамієво соснознавці“ української державності. Так вічно не буде... Але поки що є!” — написав Матіос та нагадав, що сам Саакашвілі, ймовірно забув, про те, що оголошений в розшук Грузією.