В Україні панують “третьяково торпеди” та “арахамієво соснознавці” - Матіос

Матіос зауважує, що на відео саме український бізнесмен розповідає Саакашвілі, який очолює Виконком Нацради реформ в Україні, які слід проводити реформи.

“На власних вухах Саакашвілі було навішано стільки чипів, що, напевно, він сам вірно підрахувати вже не змозі. Починаючи від свого батька Шеварднадзе і закінчуючи 5-м та 6-м президентами України. Навіть „амнезійний“ чіп він має, бо мовчить про свій розшук у рідній країні. Та годі тому Саакашвілі нам на вуха чіпи вішати. У нас є український спец — Ігор Гуменний. Саме він на відео пояснює Міхеїлу, які реформи і як саме треба проводити. І тут виникає питання: от навіщо нам виписаний з чужого розшуку іноземний Саакашвілі, коли у нас таки є свій, цілком успішний Гуменний?” — зазначає колишній головний військовий прокурор.

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Водночас Матіос погодився з Саакашвілі в тому, що держави в Україні наразі немає.

“Але я мушу погодитися з його словесними виверженнями — держави у нас дійсно наразі немає! Якщо б була, то цього кимось ще за Порошенко виписаного/викинутого/тепер повернутого іноземного пана Саакашвілі у нас фізично не було б! Відписали б ми його десь у Зімбабве чи Ліберію і там би далі робив би свої рехформи!

Але поки немає ще держави — є нас у достатку „третьяково торпеди“ та „арахамієво соснознавці“ української державності. Так вічно не буде... Але поки що є!” — написав Матіос та нагадав, що сам Саакашвілі, ймовірно забув, про те, що оголошений в розшук Грузією.